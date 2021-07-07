Краудфандинг в Казахстане: Даже небольшие пожертвования имеют значение

Немало интересных, многообещающих, инновационных идей так и остается на бумаге из-за отсутствия необходимых средств на их реализацию. Не каждый стартапер имеет личные накопления, возможность получить поддержку меценатов или кредит в банке. Однако современные технологии подарили нам новый инструмент, призванный помочь начинающим предпринимателям и творческим людям. Что такое краудфандинг и как он работает, читайте в материале портала zakon.kz.

С английского термин "краудфандинг" переводится как "народное финансирование". Проекты, которые могут к нему прибегнуть, называют стартапами, их авторов - фаундерами, а людей, помогающих деньгами, - бэкерами, или вкладчиками.

Средства на свою идею фаундеры обычно собирают через интернет-платформы. В разных точках мира чуть ли не каждый день рождается множество самых разных идей - фантастических и сугубо практических, проверенных временем и совершенно новаторских. Большинство из них так или иначе относятся к одной из нескольких категорий: коммерческие, социальные, экологические, научные, технические, образовательные, благотворительные.

Некоторые фаундеры подходят к идее народного финансирования с юмором. Например, американец Зак Браун через крупнейшую краудфандинговую платформу Kickstarter несколько лет назад объявил сбор средств на приготовление картофельного салата и обозначил необходимую сумму в 10 долларов. Однако к моменту завершения кампании ему поступило 55 492 доллара.

Успех американца объясняется тонким сарказмом. В процессе сбора средств Браун снимал забавные ролики, пародирующие пафосную манеру подачи идей другими стартаперами. Среди прочих он разместил видео, содержащее закадровый текст с бессмысленным жонглированием словами, отвлеченными кадрами и обещанием создать продукт, который изменит все.

Несколько лет назад краудфандинговые площадки появились и в Казахстане. Генеральный менеджер одной из них Азиза Утегенова рассказала, что за пять лет существования их компании к ним поступило более 1200 заявок, из которых к сбору средств были допущены только 332. Собрать необходимые средства в нужный срок успели лишь 153 стартапа. Всего за пять лет на краудфандинговой площадке было собрано более 72 млн тенге.

Как объяснила Азиза Утегенова, их команда за предоставление своей площадки, а также за консультации по продвижению стартапа взимает от 2% до 8% от собранной суммы, в зависимости от направленности проекта.

Кроме того, сборы облагаются налогом, деньги переводятся на личные счета авторов, с этих денег они платят 10% (ст. 320 Налогового кодекса РК), если оформлены как физическое лицо, и 3% (ст. 683 НК РК), если как индивидуальный предприниматель. Если автор человек с инвалидностью, то с него налог не взымается (согласно Налоговому кодексу РК).

Стартап считается успешным, если за нужное время соберет не менее 50% от нужной суммы. Если этого сделать не удалось, то проект признается провальным и все пожертвования возвращаются вкладчикам.

В Казахстане через краудфандинговую платформу собирали на строительство библиотеки, реконструкцию театра, лечебный кабинет.

В 2017 году команда алматинского зоопарка благодаря краудфандингу собрала 1,2 млн тенге на покупку игрушек для львенка по имени Хамза.

В 2019 году Гульшат Мухитдинова и Айнур Калдыгулова собрали более миллиона тенге для расширения творческо-образовательного центра, который занимался бесплатным обучением молодежи в возрасте от 16 до 25 лет. Здесь готовили будущих фотографов, операторов, видеомонтажеров видео, smm- и digital-специалистов, дизайнеров, швей и конструкторов.

К сожалению, неудачных стартапов больше, чем успешных. При этом их цели могут быть ничем не хуже. Но, как пояснила Азиза Утегенова, зачастую инициаторы весьма многообещающих начинаний не занимаются их активной раскруткой и в целом пренебрегают правилами краудфандинга. Самые важные из них сводятся к следующему:

ограниченная сумма и ограниченный срок сбора пожертвований (Азиза рекомендует собирать через онлайн-платформы не более миллиона тенге и не дольше трех месяцев);

вознаграждения для вкладчиков - хотя бы символические сувениры, открытки, приглашения на мероприятие или публичное выражение благодарности;

"принцип кругов" - в первую очередь к финансированию стартапа стоит привлекать своих друзей и родственников, знакомых, знакомых знакомых, френдов из соцсетей и уже потом всех остальных;

наличие хоть какого-то опыта, связей, авторитета в сфере, к которой относится стартап: новичку, который никогда не занимался подобными делами, будет сложно завоевать доверие потенциальных спонсоров.

И все-таки за карудфандингом - будущее. Обратить внимание на потенциал народного финансирования недавно призвал и президент Касым-Жомарт Токаев.

В городе расположены крупнейшие вузы, музыкальные и киностудии страны, сосредоточена талантливая молодежь. Им следует помочь реализовать свои идеи и инициативы… Здесь не нужно "изобретать велосипед". Такие технологии, как краудфандинг, образовательные хабы, специальные инвестиционные раунды с бизнес-ангелами, хорошо себя показали за рубежом, - сказал глава государства на совещании по вопросам дальнейшего развития города Алматы 17 марта 2021 года.

Однако с юридической стороной вопроса все еще есть сложности. Например, в сентябре 2020 года было представлено досье на проект Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам инновационного и научно-технического развития". В нем предлагалось "регламентировать определение краудфандинговых платформ, используемых для организации розничного финансирования (краудфандинга), способы осуществления инвестиций, операторство в рамках данной платформы, порядок оказания услуг по организации краудфандинга, а также положений по осуществлению регулирования и контроля уполномоченным органом в сфере инноваций в рамках осуществления деятельности по розничному финансированию (краудфандингу), а также смарт-контракта".

Однако в апреле 2021 года досье проекта было обновлено и оттуда исчезло понятие краудфандинга. То же самое произошло с досье на проект Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам рискового (венчурного) финансирования" (март 2018 года). Изначальный вариант содержал понятие краудфандинга и соответствующие разъяснения, но в принятых поправках они отсутствуют.

Больше повезло некоммерческой сфере. В пояснительной записке к проекту Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа и грантов для неправительственных организаций" от 16 апреля 2021 года дается следующее определение: "краудфандинг - привлечение денежных средств благотворительными организациями с целью финансирования определенной благотворительной программы с помощью специализированных интернет-ресурсов (краудфандинговых платформ)".

Но, несмотря на юридические недоработки и немалое количество провальных стартапов, народное финансирование в Казахстане пробивает себе дорогу. Наши соотечественники ищут людей, готовых стать участниками их начинаний и помочь им открыть ремесленную мастерскую, спортивный клуб, центр медицинской реабилитации, приют для животных или художественную студию. Это тот случай, когда даже небольшие пожертвования имеют значение.

Подготовил Данил Утюпин