Двое пьяных мужчин подрались на дороге в центре Нур-Султана - видео

Драка пьяных мужчин попала в объектив видеокамер в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

Центром оперативного управления в ночное время на ул. Кенесары зафиксирована драка между двумя мужчинами. Несмотря на проезжавшие мимо автомобили, конфликтующие устроили потасовку на проезжей части. Один из мужчин, взяв в руки доску, преследовал второго по дороге и наносил ему удары. пресс-служба ДП Нур-Султана

Прибывшие на место происшествия патрульные полицейские задержали участников конфликта - двух мужчин в возрасте 30 и 43 лет.

Они находились в состоянии алкогольного опьянения. Нарушители общественного порядка доставлены в Управление полиции района "Байконыр". По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РК (Хулиганство), проводится расследование. пресс-служба ДП Нур-Султана