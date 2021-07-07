Женщину осудили за торговлю несовершеннолетними в Алматинской области

Прокуратура Алматинской области выявила факт торговли несовершеннолетними, сообщает zakon.kz.

Приговором Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних №2 Алматинской области от 10 июня гражданка КБ осуждена за торговлю несовершеннолетними (ст. 135 ч. 2 п. 2,12 УК РК) на пять лет лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения детьми 14-летнего возраста. Судебный акт вступил в законную силу. прокуратура Алматинской области

Как пояснили в ведомстве, основанием для вынесения указанного приговора послужила проверка прокуратуры Талгарского района по факту незаконной передачи малолетних детей и необоснованного оформления опекунства.

Прокуратурой начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 135 УК РК. В ходе следствия гражданка КБ полностью признала свою вину, заявила ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины. прокуратура Алматинской области