Жильцов эвакуируют из знаменитого ЖК в Алматы

7 июля 2021, 13:16
Фото: zakon.kz

Жильцов эвакуируют из знаменитого алматинского жилого комплекса "Бухар-Жырау Тауэрс", сообщает zakon.kz.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы сообщили, что 7 июля в 12:35 пожарные расчеты выехали по повышенному рангу вызова по адресу: Бостандыкский район, ул. бульвар Бухар Жырау, 27/5.

По прибытии в 12:43 происходило горение прихожей квартиры на 13-м этаже высотного жилого дома. На лестничных клетках создалось сильное задымление, возникла угроза жизни и здоровью жильцов дома. Все силы и средства ДЧС были задействованы на спасение людей. Поданы пожарные стволы на очаг возгорания, развернута пожарная автолестница, создано два боевых участка. Для подачи свежего воздуха на пути эвакуации и спасения людей работал пожарный автомобиль дымоудаления АД-120, что позволило значительно ускорить проведение спасательных работ. пресс-служба ДЧС Алматы

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Публикация от Департамент по ЧС г.Алматы (@almaty_tjd)

Обновлено в 13:49

Ликвидация пожара достигнута работой 12 звеньев газодымозащитной службы, задействован автоподъемник коленчатый пожарный (90 метров), пожарная автолестница 37 м. Принятыми мерами пожар ликвидирован в 13:45. Спасено 45 человек, 15 из которых - дети. пресс-служба ДЧС Алматы

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25 апреля в жилом комплексе "Бухар-Жырау Тауэрс" в Алматы произошло ЧП, в ходе которого ранивший охранника ЖК мужчина погиб, выбросившись из окна своей квартиры, расположенной на 17 этаже. Он долго отстреливался от прибывших полицейских, ЖК был оцеплен.


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