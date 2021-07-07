В Алматы прошел турнир по казакша курес среди прихожан мечетей

В спортивном комплексе КазНУ в рамках программы "Асыл Мура" прошел турнир по казакша курес среди прихожан мечетей г. Алматы, сообщает zakon.kz.

Соревнования прошли в двух весовых категориях: до 75 кг и выше 75 кг. В турнире приняли участие 40 борцов-любителей.

На открытии с приветственной речью выступили главный имам города Алматы Толеби Оспан и заместитель руководителя Управления по делам религий г. Алматы Ергали Кошекеев, которые поблагодарили всех борцов за участие в турнире и пожелали им удачи и побед.

Первое место и чемпионский пояс в весовой категории до 75 кг завоевал борец мечети "Аскер Ата" Алмас Аскаров. Второе место досталось Айдосу Рысжанову, выступавшему за мечеть "Аль-Азим", на третьем месте оказался прихожанин той же мечети Батырбек Жайсанбаев.

В весе свыше 75 кг победителем стал Ерсултан Дусенгазин (мечеть "Нур Акжар"), на втором месте - Асыр Бакберген (мечеть "Абу Бакр"), на третьем - Тинебай Мухаммед (мечеть "Алгабас").

- Когда я учился в школе, то немного занимался казакша курес. Однажды получил травму и после этого долго не выступал. Сегодня решил испытать себя. В финале у меня был очень сильный соперник, но я смог победить его, - рассказывает Ерсултан Дуйсенгазин.

- На этом турнире было справедливое судейство, борцы смогли порадовать публику яркими выступлениями, - отметил на церемонии награждения Толеби Оспан. - Основная цель нашего мероприятия - познакомить и объединить всех прихожан мечетей города. Большую благодарность за организацию турнира хочется выразить руководству Управления по делам религий, всем организаторам и судьям.

Обладатели чемпионских поясов награждены денежными премиями.

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