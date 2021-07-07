Юлия Меньшова о смерти отца - Москва безоговорочно верит слезам

Дочь скончавшегося режиссера Владимира Меньшова рассказала о мистическом подарке отцу, сообщает zakon.kz.

По ее словам, Меньшов всю жизнь любил настенные художественные календари.

Затеяв большую семейную фотосессию в декабре 2020, у меня был тайный план. Я хотела из полученных фотографий сделать большой перекидной календарь. Спустя полгода я уже немного подзабыла как именно отбирала кадры, распределяя их по месяцам. Но вчера, заехав в квартиру родителей, натолкнулась глазами на замерший на календаре "июнь", и почти автоматически перекинула страничку… А там оказалась именно эта фотография, - написала актриса Юлия Меньшова.

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Актриса отмечает, что эта фотография кажется ей символом прощания.

Папа растворяется в вечности любви. P.S. Пап, в эти дни Москва безоговорочно верит слезам, - добавила она.

Телеведущая уточнила, что 8 июля в 16.00 состоятся похороны на Новодевичьем кладбище.