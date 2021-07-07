Скончался величайший актер Болливуда

Знаменитый индийский актер, легенда Болливуда Дилип Кумар скончался на 99-м году жизни, сообщает zakon.kz.

По данным издания "Известия", Кумар скончался в больнице в Мумбаи.

Он умер из-за продолжительной болезни, - сообщил доктор, лечивший Дилипа Кумара.

Соболезнования родным и близким актера выразил премьер-министр Нарендра Моди.

Дилипа Кумара будут помнить как кинематографическую легенду. Он был наделен непревзойденным талантом, которым восхищались слушатели разных поколений. Его кончина - потеря для нашего культурного мира. Соболезнования его семье, друзьям и бесчисленным поклонникам, - добавил политик.

Кумара госпитализировали в клинику 6 июня, ему была проведена кислородная поддержка, состояние пациента было стабильным.

Дилип Кумар - индийский актер, продюсер и политик. За более чем 50 лет карьеры снялся в 59 фильмах и появился в качестве приглашенной звезды еще в четырех кинолентах.

Критики провозгласили его величайшим актером в истории Болливуда.