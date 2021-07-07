Подростки загорали на дуге моста в Нур-Султане

7 июля 2021, 15:03
Фото: кадр из видео

Необычный случай произошел 5 июля на мосту "Караоткель" в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

По поступившему сообщению спасатели прибыли на место вызова уже через четыре минуты, где на мосту находились трое молодых людей, загоравших на вершине дуги моста "Караоткель". После переговоров спасатели приступили к спуску людей в безопасное место посредством альпинистского снаряжения. пресс-служба ДЧС Нур-Султана

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Публикация от Nur-Sultan | Астана (@astana_city)

Как сообщается, трое подростков были спасены.


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