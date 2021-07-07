Лукашенко и Бердымухамедов поздравили Елбасы с днем рождения

На имя Первого Президента Казахстана продолжают поступать письма и телеграммы по случаю празднования Дня столицы и его дня рождения, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подчеркнул особую роль Елбасы в становлении независимого и процветающего Казахстана.

Признателен за Ваш неоценимый вклад в налаживание плодотворных белорусско-казахстанских связей, практическое воплощение идей евразийской интеграции, обеспечение мира и стабильности на постсоветском пространстве. Искренне дорожу сложившимися между нами добрыми личными контактами, которые всегда отличались открытостью и готовностью находить взаимовыгодные решения по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня, - говорится в телеграмме Лукашенко.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил неразрывную связь современной истории Казахстана с именем Нурсултана Назарбаева.

С удовлетворением хотелось бы отметить существующий высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Казахстан. Твердо убежден, что туркмено-казахстанские межгосударственные отношения и стратегическое партнерство и впредь будут развиваться и укрепляться на благо наших братских народов, - говорится в письме Бердымухамедова.