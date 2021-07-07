Зампредседателя правления назначили в АО "ЦАЭК"

В АО "Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация" назначен заместитель председателя правления, сообщает zakon.kz.

Решением совета директоров АО "ЦАЭК" новым заместителем председателя правления по коммерции назначен Игорь Юрьевич Ильин. пресс-служба АО "ЦАЭК"

Ранее данную должность занимал Александр Нигай.

Игорь Ильин окончил Казахстанско-Британский технический университет.

В 2013 году прошел стажировку в компании Worley Parsons - мирового лидера в инженерных услугах, проектировании, внедрении инновационных подходов в промышленности.

В разные годы работал генеральным директором ТОО "Научно-​исследовательский центр Казахского института нефти и газа" и ТОО "Aventis group". С 2020 года занимал должность руководителя Торгового Дома АО "Самрук-Энерго", далее - управляющего директора по развитию и продажам АО "Самрук-Энерго". Имеет опыт работы в области внедрения автоматизированных систем управления, продвижения инновационных проектов в электроэнергетике.

С учетом внесенных изменений Правление АО "ЦАЭК" в настоящее время состоит из четырех человек: председатель правления Б.Е. Орал, заместитель председателя правления по коммерции И.Ю. Ильин, заместитель председателя правления по экономике и финансам С.В. Ли, заместитель председателя правления по производству Л.Л. Янушко.

АО "ЦАЭК" - вертикально интегрированная частная энергетическая компания. Дочерние предприятия в регионах Казахстана - АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" и АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" - включают в себя все звенья энергоснабжения: генерацию, транспортировку и сбыт. В Нур-Султане АО "ЦАЭК" контролирует сбытовую структуру - ТОО "АСТАНАЭНЕРГОСБЫТ", в Акмолинской области - АО "Акмолинская РЭК".