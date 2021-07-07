Более 30 пожаров произошло в Казахстане в праздничные дни - их продолжают тушить

В выходные и праздничные дни в стране произошел 31 природный пожар, сообщает zakon.kz.

В период с 3 по 6 июля произошел 31 природный пожар (лесных - 18, степных - 13), из которых 25 пожаров ликвидированы силами и средствами МЧС, лесного хозяйства, Казавиалесоохраны, местных исполнительных органов и добровольных противопожарных формирований, крестьянских хозяйств. Площадь пожаров составляет 5642 га. Пожары зарегистрированы в Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях. пресс-служба МЧС РК

В результате пожаров в Акмолинской и Карагандинской областях погибли два человека. В Карагандинской области произошел падеж 210 голов крупного и мелкого рогатого скота. пресс-служба МЧС РК

Также произошло 56 загораний степных массивов на площади 18 446 га. пресс-служба МЧС РК

В настоящее время на контроле МЧС находятся шесть природных пожаров и пять загораний. Угрозы населенным пунктам нет. пресс-служба МЧС РК

Акмолинская область - два случая в Бурабайском районе (на территории ГНПП "Бурабай", Мирное и Урумкайское лесничества). Площади пожаров устанавливаются, тушение продолжается. В ликвидации всего задействовано 18 человек и четыре единицы техники ДЧС (шесть сотрудников и одна единица техники), Лесхоз (12 работников и три единицы техники).

Восточно-Казахстанская область - один случай в Уланском районе на территории Асубулакского УЛХ. Предварительная площадь пожара составляет 2,6 га, тушение продолжается. В ликвидации всего задействовано 28 человек и две единицы техники ДЧС (семь сотрудников и две единицы техники), Лесхоз (16 работников), Казавиалесоохрана (пять работников).

Карагандинская область - три случая в Улытауском районе (на территории Жангельдинского и Актастинского сельских округов, предварительная площадь - 4 тыс. га, на территории Шенберского с/о на двух участках, предварительная площадь - 950 и 550 га), тушение продолжается. В ликвидации всего задействовано 522 человека и 68 единиц техники ДЧС (119 сотрудников и 21 единица техники), воинской части 52589 МЧС (154 в/с и восемь единиц техники), МИО, ДПФ (249 работников и 39 единиц техники). Для облета территории задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" МЧС РК.

Костанайская область - пять случаев: один в Жангельдинском районе (на территории природного резервата "Алтын дала", локализован в 15:20 5 июля, площадь - 190 га), один в Амангельдинском районе (локализован в 01:45 6 июля, площадь - 430 га), два в Наурзумском районе (на территории государственного природного заповедника, предварительная площадь - 600 га, в 6 км от с. Шолаксай - локализован в 08:30 7 июля, площадь - 500 га), один в Карабалыкском районе (на территории Михайловского УЛХ - локализован в 20:55 6 июля, площадь - 150 га), тушение продолжается. В ликвидации всего задействовано 176 человек и 39 единиц техники ДЧС (26 сотрудников и шесть единиц техники), Лесхоз (49 работников и 21 единица техники), МИО, ДПФ, крестьянские хозяйства (101 работник и 12 единиц техники).

В целях снижения рисков возникновения природных пожаров МЧС призывает граждан соблюдать требования пожарной безопасности: