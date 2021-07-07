Физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в поселке в ЗКО

Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В" (КПО) 3 июля 2021 года объявила об успешной сдаче в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в поселке Жалпактал Казталовского района Западно-Казахстанской области, строительство которого было осуществлено в рамках программы по развитию социальной инфраструктуры региона, передает zakon.kz.

Спортивный объект - предмет особой гордости жителей поселка Жалпактал, поскольку это первый обособленный спортивный объект на селе. Все мы понимаем значимость спорта и здорового образа жизни. Думаю, этот новый спортивный объект будет способствовать укреплению здоровья молодого поколения, привлекая к активным занятиям спортом как можно больше людей, и станет стимулом, взрастив в своих стенах немало будущих чемпионов, таких как Данияр Елеусинов и Нурбол Сериков, - сказал аким ЗКО Гали Искалиев.

В торжественной церемонии открытия также приняли участие аким Казталовского района Альберт Есалиев, руководство компании КПО, представители подрядных организаций и общественности.

Аким ЗКО отметил, что реализация данного социально-инвестиционного проекта была осуществлена в рамках реализации поручения Президента по развитию массового спорта и физической культуры, увеличения количества спортивных объектов в стране и эффективного их использования.

Мы очень рады открытию такого комплекса. Теперь нашей молодежи, да и не только молодому поколению, есть где поиграть в футбол зимой, позаниматься на тренажерах. Сейчас большое внимание уделяется развитию массового спорта не только в областном центре, но и в районах, поэтому для нас это праздник, - сказал житель поселка Жалпактал.

Ержан Аубакиров, менеджер социальных проектов КПО, поздравил всех жителей поселка Жалпактал с открытием нового спортивного объекта, отметив, что его строительство стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству и партнерским отношениям, сложившимся между КПО и руководством Западно-Казахстанской области.

Я рад, что данный комплекс получился таким современным и прекрасным. Желаю тренерскому составу успехов, молодым спортсменам - побед, а всем жителям поселка Жалпактал - благополучия, - отметил Аубакиров.

КПО активно сотрудничает с местными подрядчиками, закупая их товары и услуги, являясь примером ведения социально ответственного бизнеса. За время работы КПО в Западно-Казахстанской области проложены сотни километров новых дорог, построены и отремонтированы школы и больницы, объекты культуры и спорта. К настоящему моменту общий объем инвестиций КПО в развитие социальной инфраструктуры региона составил более 433 млн долларов США.