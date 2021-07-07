В Туркменистане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Власти Туркменистана ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 18 лет, сообщает zakon.kz.

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности опубликовало в газете "Нейтральный Туркменистан" заметку, в которой говорится об обязательной вакцинации.

Также об этом сообщает портал "Хроника Туркменистана".

Исключение сделано для людей с аллергией на компоненты вакцины, для беременных женщин и кормящих матерей, а также для пациентов с высокой температурой или хроническими заболеваниями в период их обострения.

В конце июня президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил закупить 1,5 миллиона доз вакцин. По некоторым данным, речь идет о закупке китайского препарата Sinopharm.

При этом официально в Туркмении не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.