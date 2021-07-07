Двое иностранных граждан незаконно пересекли границу Казахстана

Нарушение миграционного законодательства РК гражданами двух государств ближнего зарубежья выявили акмолинские полицейские, передает zakon.kz.

5 июля сотрудниками подразделений миграционной службы в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал" выявлены два факта умышленного незаконного пересечения Государственной границы РК по ст. 392 УК РК, совершенного гражданами Республики Узбекистан и Республики Таджикистан, - рассказали в пресс-службе ДВД региона.

Напомним, в период с 5 по 12 июля 2021 года на территории Акмолинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегал".

За истекший период за нарушение законодательства в области миграции населения составлено 212 административных протоколов, из них 125 по ст. 517 КоАП РК. Кроме того, к административной ответственности привлечены 74 человека принимающей стороны за предоставление жилья иностранцам правонарушителям и несвоевременное информирование о прибывших иностранцах.

За привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства РК 13 работодателей понесли административное наказание по ст. 519 КоАП РК.

Возбуждены два уголовных дела по факту организации незаконной миграции по ст. 394 УК РК, а также приняты решения о выдворении семи иностранцев, сокращены сроки пребывания 11 иностранцам. В рамках ОПМ сотрудниками полиции задержаны два уголовных преступника, находящихся в розыске.