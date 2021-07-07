Дожди, грозы и пыльные бури ожидаются в ряде областей Казахстана

Синоптики предоставили прогноз погоды на 8 июля, сообщает zakon.kz.

Днем 9-10 июля на юге Алматинской области сохраняется очень сильная жара 42 градуса, чрезвычайная пожароопасность.

В Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, ветер юго-западный 15-20, порывы 25 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 40-42, в пустынных районах очень сильная жара 45 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 25 м/с, сохраняется сильная жара 40-42 градуса. В Шымкенте ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, сохраняется сильная жара 40-42 градуса.

В Атырауской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, ветер северо-западный 15-20 м/с. В Атырау ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Мангыстауской области местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, местами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер северный, северо-восточный, местами 15-20 м/с. В Уральске днем ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, днем порывы 18 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный, западный, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 25 м/с. Днем сохраняется сильная жара 42 градуса, чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде утром и днем ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 42 градуса.

В Акмолинской области местами ожидаются гроза, град, пыльная буря. Ветер восточный, местами 15-20, днем порывы 25 м/с.