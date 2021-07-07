У пенсионера отобрали велосипед на улице в Темиртау

7 июля 2021, 22:21
Фото: из открытых источников.

65-летний мужчина рассказал, что неизвестный силой отобрал его средство передвижения, стоимость которого оценили в 25 тысяч тенге, передает zakon.kz.

3 июля в Восточный отдел полиции УП Темиртау Карагандинской области поступило сообщение: во дворе одного из многоквартирных домов произошло ограбление. На место происшествия первыми прибыли участковые инспектора полиции, - рассказали в пресс-службе МВД РК.

Полицейским удалось задержать злоумышленника. Им оказался 51-летний мужчина, который уже дал признательные показания.

Велосипед вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РК "Покушение на грабеж". Ведется расследование.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?