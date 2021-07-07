У пенсионера отобрали велосипед на улице в Темиртау

65-летний мужчина рассказал, что неизвестный силой отобрал его средство передвижения, стоимость которого оценили в 25 тысяч тенге, передает zakon.kz.

3 июля в Восточный отдел полиции УП Темиртау Карагандинской области поступило сообщение: во дворе одного из многоквартирных домов произошло ограбление. На место происшествия первыми прибыли участковые инспектора полиции, - рассказали в пресс-службе МВД РК.

Полицейским удалось задержать злоумышленника. Им оказался 51-летний мужчина, который уже дал признательные показания.

Велосипед вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РК "Покушение на грабеж". Ведется расследование.