Эндокринолог предупредил об опасности жары для диабетиков

Аномально жаркая погода может негативно влиять на организм больных сахарным диабетом, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил РИА Новости главный внештатный специалист, эндокринолог Департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов.

Аномально жаркая погода может оказывать негативное влияние на больных сахарным диабетом. При высокой температуре сосуды кожи расширяются, чтобы лучше отдавать избыточное тепло с потом. Вместе с потом организм теряет соли и микроэлементы. Их дефицит влияет на сердечно-сосудистую систему, - рассказал Анциферов.

При этом он отметил, что перегревание в жаркую погоду надо уметь отличать от гипогликемии. При перегревании может возникнуть помутнение сознания, обморок, судороги. Такие же симптомы иногда бывают при гипогликемии. В таких ситуациях больному диабетом необходимо провести определение уровня сахара крови.

В жаркое время снижается аппетит, вследствие чего пациент с сахарным диабетом может пропустить прием пищи или съесть значительно меньше. Это может стать причиной гипогликемической реакции, особенно на фоне лечения инсулином или препаратами сульфонилмочевины, - подчеркнул он.

Собеседник агентства отметил, что в жаркие дни рекомендуется выпивать 2-3 литра жидкости в течение дня. Это особенно важно для пациентов с диабетом, принимающих ингибиторы НГЛТ-2, мочегонные препараты. Желательно всегда иметь с собой бутылочку питьевой воды.

Также рекомендуется чаще контролировать сахар крови и артериальное давление. И не забывать принимать рекомендуемые лекарственные препараты. Для пациентов, получающих инсулин, при необходимости проводить коррекцию его дозы. Воздержаться от физической активности в наиболее жаркие часы. На улице носить головной убор и не ходить без обуви по горячей поверхности, например, по песку, асфальту, - рассказал Анциферов.

Врач уточнил, что также нельзя оставлять инсулин в жарком помещении и на солнце, так как его надо хранить при температуре до 30 градусов. При транспортировке инсулина стоит использовать специальную сумку-контейнер. А при ухудшении состояния, появлении непонятных жалоб стоит обратиться к врачу.