19-летнюю алматинку изнасиловал друг семьи

19-летняя жительница Алматы заявила, что ее изнасиловал друг семьи. Жестокое преступление произошло в Илийском районе Алматинской области, передает zakon.kz.

По словам потерпевшей, 35-летний мужчина предложил подвезти ее домой, но вместо этого вывез в поле и надругался. Сейчас родные алматинки боятся, что он избежит наказания, сообщает телеканал "Астана".

Как рассказала Айжан, она возвращалась вечером с работы. Ее подвозил как обычно 35-летний друг семьи. Неожиданно мужчина сменил свой маршрут и выехал в поле. Под предлогом вывезти мусор. Здесь он и надругался над девушкой.

Когда мужчина отошел помыться, Айжан удалось скрыться в траве. Там спустя несколько часов ее нашли родные.

По их словам, она была в ужасном состоянии. Сейчас близкие боятся, что об этой истории узнают знакомые.

Его зовут Бекжан. Наша семья его давно знает. Изначально с ним познакомился мой сын. Он подвозил на работу и с работы моего сына. Позже стал подвозить мою дочь. Мы даже не могли подумать, что он на такое способен. Я каждый вечер звонил дочери, узнать, вышла ли с работы, когда приедет. В тот день не мог до нее дозвониться. Она сообщила о случившемся брату. Мы приехали сюда и увидели ее всю в слезах и синяках, - рассказал отец девушки Мухтар.

После происшествия Айжан написала заявление в полицию. Но родные боятся, что расследование дела может затянуться. По их словам, у подозреваемого в органах работает брат, который уже приезжал и предлагал семье один миллион тенге.

Я вот взял кредит, дам миллион тенге тебе. Ну а там, там это значит в органах, как-нибудь потихонечку порешаем. Ты только главное сейчас деньги возьми. Отец сказал, что я дочь не продаю. Там приезжали все родственники, были апашки. Они просили, умоляли, что семья у них разрушается, жена на развод подает, - рассказала Айгуль, родственница пострадавшей.

Сейчас подозреваемый находится на свободе. В полиции Алматинской области ограничились сухим комментарием. По словам стражей порядка, уголовное дело заведено и взято на особый контроль. Назначены экспертизы.

Родные потерпевшей девушки намерены идти до конца. Сейчас они ищут свидетелей преступления. И хотят добиться для бывшего друга семьи максимального наказания.