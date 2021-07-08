Онлайн-покупки растут в Казахстане

В 2020 году, в период локдаунов и самоизоляции, розничная торговля в Казахстане показала значительный спад - сразу минус 4,1% за год в реальном выражении. Аналогичная ситуация наблюдалась практически во всем мире, сообщает zakon.kz.

При этом главной опорой ритейла в период пандемии стала электронная торговля. Объем e-trading в мире в 2020 году вырос на 27,6% за год и достиг 4,3 трлн долл. США. Тем временем в Казахстане объем онлайн-покупок увеличился сразу на 57% и составил 1,1 трлн тг, а доля электронной торговли выросла почти в три раза и достигла 9,7% от ритейла, - говорится в исследовании finprom.kz.

Как считают аналитики, пандемия COVID-19 ожидаемо придала заметный импульс развитию электронной торговли. Потребители, опасающиеся за свое здоровье и нежелающие проводить много времени в общественных местах, начали активнее пользоваться e-commerce в целом и платформами e-trading в сфере розничных покупок в частности.

В 2020 году доля пользователей сети Интернет, купивших товары и услуги онлайн-способом, увеличилась до 17,7%, годом ранее она составляла 15,6%.

В региональном разрезе наибольшая доля пользователей e-trading наблюдалась в Карагандинской области - 36%. В ТОП-3 регионов также вошли Нур-Султан (30%) и Мангыстауская область (27,3%).

Стоит отметить: 29,9% продавцов, у которых совершают онлайн-покупки казахстанцы, - из стран СНГ, 8,1% - непосредственно из стран ЕАЭС. У продавцов других стран, помимо стран ЕАЭС, совершали покупки 11,4% казахстанских интернет-пользователей. Таким образом, товары и услуги зарубежных продавцов пользуются в РК достаточно высоким спросом.

В 2020 году казахстанские пользователи сети Интернет, осуществившие покупки онлайн-способом, больше всего покупали одежду, обувь и спортивные товары - доля таких пользователей составила 62,8%. Следом идут покупки продуктов питания (44,9%), товаров для домашнего пользования (25,5%), лекарственных препаратов (23,6%), а также телекоммуникационных услуг (19,6%).

Как отмечается, совершать онлайн-покупки у зарубежных продавцов можно только с помощью карт международных платежных систем. Сейчас в стране находятся в обращении 36,3 млн платежных карт международных систем.

Из них одними из самых популярных и распространенных являются платежные карточки системы MasterCard Worldwide - их доля составляет 26,5%. Выпуск и обслуживание карт MasterCard осуществляют все крупные банки страны.

В целом Mastercard - один из наиболее предпочтительных партнеров в сфере цифровых банковских услуг. Только в Европе компания работает с более чем 60 банками, предоставляющими цифровые сервисы по всему континенту.

Кроме того, Mastercard выступает партнером для 80% компаний в секторе финансовых технологий и электронных платежей, что в два раза больше, чем в 2018 году. Помимо преимуществ технологических решений, которые предоставляет MasterCard, компания также стимулирует электронную торговлю в РК посредством бонусов и кешбэков.

С учетом развития безналичных платежей безопасность транзакций, а также удобство и скорость оплаты играют значительную роль. В этом плане Mastercard также является одним из лидеров рынка: к примеру, при покупке товаров и услуг в интернете можно подключить дополнительную защиту для онлайн-платежей Mastercard SecureCode, развита технология бесконтактной оплаты и многое другое.

Развитие безналичной оплаты в РК - актуальный вопрос с учетом роста спроса на этот вид транзакций. Так, в 2020 году 42,3% пользователей, купивших товары и услуги через интернет, оплачивали приобретения платежными картами онлайн (в 2019 году доля составляла 40,6%).

Также использовались оплата банковским переводом, предоплата через банковскую карточку и мобильные платежи. При этом доля оплаты наличными при доставке товара и оказания услуги уменьшилась с 40,9% в 2019 году до 37,8% в 2020-м.