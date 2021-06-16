Бердибек Сапарбаев поручил активизировать работу АО "НК "СПК-Тараз", сообщает zakon.kz.

Итоги деятельности социально-предпринимательской корпорации "Тараз" за пять месяцев 2021 года были рассмотрены на заседании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева.

Открывая заседание, глава региона коротко остановился на задачах, поставленных перед АО "НК "СПК-Тараз". Социально-предпринимательская корпорация отвечает за реализацию проектов, принятых на республиканском уровне, занимается формированием стабилизационного фонда, решает вопросы продовольственной безопасности, оказывает поддержку бизнесменам.

Председатель правления АО "НК "СПК-Тараз" Нургали Корпетаев отметил, что корпорация предоставляет 31 вид услуг. С момента открытия центра "Правительство для бизнеса" помощь получили 1850 предпринимателей.

По словам Нургали Корпетаева, особое внимание уделяется проекту по повышению доходов сельчан, вопросам, связанным с деятельностью социальных магазинов.

Аким области считает, что принятых мер недостаточно.

Сотрудники АО "НК "СПК-Тараз" занимаются только сбором информации. Сидите в кабинетах, только с бумажками возитесь. Надо с предпринимателями лично встречаться, узнать из первых уст о том, что их волнует в первую очередь и какая помощь необходима. Ранее корпорацией были инициированы хорошие проекты по установке систем капельного орошения, по приобретению сельхозтехники на лизинговой основе. А сегодня не поступает никаких предложений. До сих пор не систематизирована работа центра "Правительство для бизнеса". В день принимаете лишь по 15-20 человек. Здесь предприниматели должны оперативно и быстро получить консультации по механизмам открытия своего дела, получения кредита и государственной поддержки бизнеса. А в центре, наоборот, затягивают этот процесс на несколько дней, - возмущался аким области.

Бердибек Сапарбаев раскритиковал работу АО "НК "СПК-Тараз", управления сельского хозяйства по формированию стабилизационного фонда.

Высветились и другие проблемы: в некоторых социальных магазинах поредели полки с продуктами, масло подорожало на 73 тенге, инвестиционные проекты остались без внимания, увеличились долги предпринимателей.

Бердибек Сапарбаев задал множество вопросов, на которые так и не получил внятных ответов.

Работа корпорации не выдерживает никакой критики. Многие инициативы не доведены до логического конца. Предприниматели стали меньше доверять. Проектов много, а результатов нет, - сделал вывод аким области.

Бердибек Сапарбаев поручил ответственным лицам активизировать работу АО "НК "СПК-Тараз".