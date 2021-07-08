Как изменить рацион питания в жару, рассказал врач

В жаркие дни необходимо пить больше чистой воды, есть больше овощей, фруктов и зелени, а также не следует употреблять тяжелую пищу. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В жаркую погоду очень важно контролировать водно-солевой баланс организма. Влага быстро уходит за счет потоотделения, и появляется риск обезвоживания. Желательно пить больше обычной нормы. Но не выпивать сразу много воды, чтобы не давать большую нагрузку на почки, а пить чаще по несколько глотков, - рассказал врач.

Он отметил, что в жару лучше пить чистую воду и стоит остерегаться сладких и газированных напитков.

Не стоит злоупотреблять и большим количеством кофе, который способствует выведению жидкости, - рекомендует врач.

По его словам, употребление алкоголя на солнце может привести к серьезным осложнениям здоровья, поскольку он нарушает терморегуляцию и дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Питание в жару стоит скорректировать - не употреблять тяжелую пищу, включить в рацион больше овощей и фруктов, зелень. Горячим блюдам предпочитать холодные. Например, холодные супы, салаты, кисломолочные продукты. Андрей Тяжельников

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