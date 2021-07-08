189 вкладчиков Capital Bank Kazakhstan уже получили свои выплаты

Как проходит выплата гарантийного возмещения вкладчикам АО "Capital Bank Kazakhstan" через выбранный в качестве банка-агента АО "Евразийский банк", рассказали в Казахстанском фонде гарантирования депозитов, сообщает zakon.kz.

За первые дни Казахстанский фонд гарантирования депозитов через банк-агент выплатил 189 гражданам, обратившимся за получением гарантийного возмещения, около 518,7 млн тенге, что составляет 30,8% от общего объема обязательств перед вкладчиками банка, - говорится в сообщении.

Как отмечается, выплаты начались 3 июля 2021 года - через 6 рабочих дней с даты лишения банка лицензии на проведение всех банковских операций. Они продлятся до 3 июля 2022 года включительно. Для сравнения: выплата гарантийного возмещения для вкладчиков АО "Tengri Bank" и АО "AsiaCredit Bank ("АзияКредит Банк") началась через 8 рабочих дней.

КФГД рекомендует вкладчикам, еще не обратившимся за получением гарантийного возмещения, в период выплаты подойти в любое отделение банка-агента и заполнить заявление на выплату.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При обращении вместо вкладчика другого человека (представитель по доверенности, наследник, иной правообладатель) в банк-агент предоставляются: доверенность, свидетельство о праве на наследство или иные правоустанавливающие документы.

Выплата гарантийного возмещения осуществляется не позднее пяти рабочих дней со дня поступления документов в банк-агент.

Перед посещением отделения банка-агента вкладчики могут воспользоваться онлайн-сервисами на сайте АО "Евразийский банк" (eubank.kz/capital-bank/): проверить сумму выплаты, загруженность и режим работы отделения.

Заявления на получение гарантийного возмещения принимаются банком-агентом не только в городах Нур-Султан и Алматы, но и в других населенных пунктах Казахстана, информация доступна на официальном сайте АО "Евразийский банк" - www.eubank.kz. Кроме того, банк-агент предлагает заполнить заявление на выплату онлайн на сайте www.eubank.kz без посещения отделения.

По вопросам суммы гарантийного возмещения вкладчики банка могут обратиться во временную администрацию АО "Capital Bank Kazakhstan" по следующим контактам: г. Алматы, пр. Н. Назарбаева, 187 Б, +7 (727) 331 66 77; г. Нур-Султан, ул. Байтурсынова, 5, ЖК Highvill, блок D-2; info@capitalbank.kz.

АО "Capital Bank Kazakhstan" 24 июня 2021 года лишили лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг. Основанием для этого стали нарушения закона о банках и банковской деятельности.