В поселке Гвардейский Жамбылской области будут сданы три многоэтажных дома

В конце минувшей недели Бердибек Сапарбаев посетил ряд туристических объектов, расположенных на территории Жамбылского и Шуского районов, затем прямиком направился в Кордайский район.

Жамбылская область располагает уникальными памятниками древности. Один из них – городище Акыртас, расположенное на территории Жамбылского района. Этот туристический объект взят под охрану государства, а местные власти многое сделали для того, чтобы он стал более доступным для посетителей. К городищу от основной автомагистрали проложена асфальтированная дорога, решаются вопросы, связанные с инфраструктурой. Директор государственного историко-культурного музея-заповедника «Памятники древнего Тараза» Нурлан Быкыбаев и его заместитель Анна Крокошева рассказали акиму области об истории древнего комплекса и обозначили некоторые проблемы по улучшению туристической привлекательности этого значимого объекта. До настоящего времени историко-культурный комплекс Акыртас не обеспечен водоснабжением, поскольку находится вдали от водных источников. По словам Н. Быкыбаева, проблему можно решить за счет использования горных родников. Соответствующий проект уже разработан, дело лишь за финансированием.

Бердибек Сапарбаев высказался за поддержку данного проекта после его всестороннего рассмотрения и детального уточнения.

Затем аким области направился к древнему городищу Актобе (Баласагун). Работы по изучению этого объекта, расположенного на территории Шуского района, ведутся уже не первый год. Но в связи с коронавирусом они временно приостановлены. Представители сферы культуры заверили, что археологические раскопки непременно будут продолжены. Одной из серьезных проблем в этом деле является отсутствие хорошей дороги.

Бердибек Сапарбаев в сопровождении акима Кордайского района Рустема Даулета посетил фармацевтический завод в поселке Гвардейский Кордайского района и ознакомился с текущей деятельностью и перспективами научно-исследовательского комплекса. Здесь же состоялось очередное заседание штаба по обсуждению первостепенных задач. На заседании помимо вопросов, связанных с увеличением выпуска антиковидной вакцины, говорилось также и об усилении темпов строительства жилых домов для работников завода. В настоящее время на территории, примыкающей к научному учреждению, возводятся три многоквартирных жилых дома. Подрядчик – ТОО «БазисДорСтрой». По заверению строителей, первый дом 60-квартирный дом уже готовится к сдаче в эксплуатация. В течение ближайших двух месяцев он будет принимать новоселов. Остальные два дома, которые возводит ТОО «Агроспецстрой», намечено сдать в октябре текущего года.

Из поселка Гвардейский глава региона выехал в Отарскую долину - на поля крестьянского хозяйства «Сұлу төр», которое возглавляет Серик Ермеков. Это одно из крепких агроформирований Кордайского района. Создано оно пять лет назад, специализируется в основном на растениеводстве. Сегодня хозяйство, в составе которого трудятся до 70 человек, обладает солидным парком комбайнов и тракторов. В последнее время крестьяне начали осваивать современные поливные технологии. В текущем году хозяйство закупило две дождевальные установки, благодаря которым орошается 200 гектаров посевов ячменя.

Бердибек Сапарбаев одобрительно отозвался о работе хозяйстве и поручил акиму района Рустему Даулету как можно шире распространять новые технологии в растениеводстве, поддерживать тех, кто хочет и может работать.

В ходе поездки глава региона побывал также на водохранилище «Ешкілі-Қордай», в котором собирается до полутора кубических миллионов тонн воды, предназначаемой для полива сельхозугодий и приусадебных участков жителей близлежащего села Кенен. В прошлом году на водохранилище в рамках «Дорожной карты занятости» проведены текущие ремонтные работы: заменены трубы, укреплены дамба и берега. Водохранилище работает в штатном режиме и повода для беспокойства нет.