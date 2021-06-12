Внедрение водосберегающих технологий позволит повысить урожайность в Жамбылской области

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев с рабочей поездкой побывал в Таласском районе.

Глава региона ознакомился с ходом ремонтных работ на трассе областного значения "Күйік-Қарабастау-Қаратау-Жаңатас". Подрядчиком является ТОО "АрайСтройМаркет-2003". Проектная стоимость - 396,2 миллиона тенге. Объект должен быть сдан в августе этого года.

В Каратау Бердибек Сапарбаев проинспектировал ход реконструкции многоэтажного 64-квартирного дома №17 в третьем микрорайоне. Подрядчик — ТОО "Агроспецстрой".

Аким Таласского района Канатбек Мадибек сообщил, что в этом году планируется строительство двух общежитий.

В апреле этого года начался средний ремонт трассы "Ақкөл-Қойгелді" стоимостью 732 миллиона тенге. Представители подрядной организации ТОО "Рауан" заявили, что объект будет сдан в эксплуатацию в октябре.

О ходе работ по газификации сел Актобе, Кызылауит, Акколь рассказал директор ТОО "Тараз строй - 2004" Куат Баккараев. В настоящее время проложено 22 километра 88-километрового газопровода.

Побывал аким области также на водохранилище Акколь.

В доме культуры в селе Акколь Бердибек Сапарбаев встретился с ветеранами. Председатель сельского Совета ветеранов Досболат Туганбаев от имени жителей попросил отремонтировать среднюю школу и дом культуры в селе Акколь, выделить скорую машину для сельской амбулатории. Ветеран Бостандык Темирбеков считает, что нужно запустить общественный транспорт между областным центром и селом.

Аким области заверил, что все просьбы будут рассмотрены. Он призвал жителей активно использовать возможности личных подсобных хозяйств.

В ходе рабочей поездки акиму области рассказали, что требуется замена лотков канала Акколь длиной более 23 километров. Раньше канал позволял орошать 1345 га земель, сейчас только 551 га.

Этот вопрос обязательно будет рассмотрен. Необходимо делать упор на большее использование водосберегающих технологий, что позволит повысить урожайность. К тому же, нужно уделить больше внимания вопросам заготовки запасов кормов, - отметил Бердибек Сапарбаев.

В селе Кызылауит глава региона посетил крестьянские хозяйства "Еламан", "Кəусар", спортивный комплекс и встретился с жителями.

Хозяйства ТОО "Көктал" на 300 га посеяли люцерну. Директор товарищества Берик Касымов рассказал, что это дает им возможность выполнить план по заготовке кормов. В хозяйствах содержится 5 тыс. голов МРС , 300 голов КРС. В этом году он планирует открыть молочную ферму.

Молодой ученый Даулет Егембердиев представил свои проекты по восстановлению плодородия земель с использованием биомелиоранта.

В завершение рабочей поездки аким области еще раз поручил принять меры по внедрению в хозяйствах водосберегающих технологий.