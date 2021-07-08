У рыб обнаружена зависимость от наркотиков

У рыб может возникать наркозависимость так же, как у людей. Это обнаружили чешские ученые, передает zakon.kz.

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на ScienceAlert, ученые создали два резервуара с водой, куда поместили бурых форелей. В одной части вода содержала метамфетамин с соответствующей уровню загрязнения в водоемах Чехии концентрацией. Во второй части емкости была чистая вода.

Согласно исследованию, спустя восемь дней ученые очистили воду, в которой содержался метамфетамина. После - на протяжении 10 дней - исследователи наблюдали за поведением рыб.

Выяснилось, что во время периода отмены форель, подвергшаяся воздействию метамфетамина, двигалась меньше. Исследователи интерпретировали это как признак тревоги или стресса - это типичные признаки отмены наркотиков у людей.

Еще через 10 дней ученые поместили рыб из обоих резервуаров в один общий, куда поступала вода из двух емкостей: с чистой водой и с содержанием наркотиков.

Рыбы, которые находились в экспериментальном резервуаре, предпочитали загрязненную воду.

Также сообщается, что во время эксперимента исследователями были зафиксированы характерные увеличение и снижение концентрации наркотических веществ в их мозге, а также изменения в уровне активности нервной системы.

По словам ученых, зависимость рыб может передаваться по наследству в течение нескольких поколений. Это может иметь долгосрочные последствия для экосистем. Также она влияет на естественное поведение рыб, снижая их шансы на размножение и выживание.