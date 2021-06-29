Сапарбаев поручил усилить санитарно-эпидемиологические требования в Жамбылской области

На аппаратном совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе.

Руководитель управления здравоохранения Асет Калиев сообщил, что по данным на 29 июня в Жамбылской области зарегистрировано 9783 больных COVID-19, из них 95,2 процента выздоровели. За последнюю неделю выявлено 214 случаев заражения, отмечен рост заболеваемости на 2,2 процента.

Больше всего случаев выявлено в Таразе, Жуалынском, Мойынкумском, Шуском районах.

Недавно в столице у больных была выявлена вероятность мутации, характерной для штамма «Дельта». Штамм «Дельта», впервые выявленный в Индии, обладает высокой контагиозностью и на 60 процентов заразнее обнаруженных штаммов. Штамм отличается более коротким инкубационным периодом – семь дней. Инфицированные испытывают сильные боли в суставах и животе, тошноту и рвоту, заболевание может привести к глухоте. Мы проведем соответствующую работу по подготовке медицинских кадров, обеспечим полную готовность коечного фонда, подготовим трехмесячный запас лекарств, - сказал Асет Калиев.

На данный момент подготовлено 1535 койко-мест, в том числе 157 - в реанимационных отделениях. Есть возможность дополнительно развернуть 3225 койко-мест, из них 344 – в реанимации.

Асет Калиев доложил также о ходе вакцинации. Всего планируется охватить вакцинацией 582 000 жамбылцев. На сегодняшний день план выполнен на 30,3 процента.

Казахстан перешел в «красную» зону по заболеваемости коронавирусом, в стране выявили индийский штамм COVID-19. Ситуация остается тревожной. Каждый из нас должен проявить заботу о сохранении собственного здоровья и здоровья своих близких. Единственным действенным способом защиты от инфекции является завершенный курс вакцинации. Ответственным ведомствам необходимо проводить информационно-разъяснительную работу среди населения, - сказал Бердибек Сапарбаев.

Затем руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Байдильда Шыналиев рассказал об итогах проводимых мониторинговыми группами рейдов.

Глава региона отметил, что ситуация по распространению коронавирусной инфекции слабо поддается контролю, зачастую из-за того, что мониторинговые группы не справляются с поставленными перед ними задачами.

В Таразе проверили около 20 объектов и не выявили ни одного нарушения. Такого быть не может. Кафе, рестораны продолжают принимать заказы. Никто не думает о последствиях. Если мониторинговые группы утверждают, что нет нарушений, пусть ваши сотрудники сами лично проверяют. Достаточно лишь позвонить в рестораны и бизнесмены готовы вам устроить пышное торжество. Не верьте пустым отчетам до тех пор, пока лично не убедитесь в том, что ситуация под контролем, - обратился аким области к руководителю департамента санитарно-эпидемиологического контроля. - В нескольких регионах ситуация по КВИ ухудшается. Нельзя допустить этого и у нас. Не забывайте, что в нашей области есть приграничные районы. Необходимо усилить контроль на границе, проверять у всех наличие положительных результатов ПЦР-теста. Строго проверять нужно и гостей, которые приезжают к нам из других городов Казахстана. Особое внимание уделяйте продавцам, которые часто выезжают в другие города. Проведите встречу с руководителями торговых домов, рынков и потребуйте от них соблюдения всех ограничительных мер. Мы сделаем все возможное для предотвращения распространения опасной инфекции, - отметил аким области.

Глава региона поручил подготовить Постановление регионального оперативного штаба по вопросам КВИ с учетом новых задач, озвученных на аппаратном совещании.

По второму вопросу с докладом выступил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бакытжан Жанибеков.

По его данным лишь одно управление акимата области осуществило перевод служебных автомашин на газ, семь управлений подали бюджетные заявки. Всего 341 автобус, курсирующий по Таразу работает на дизельном топливе, 243 – на газе и бензине.

Глава региона поручил активизировать работу в этом направлении.

Состояние автобусов все еще оставляет желать лучшего. Раз подняли тариф на проезд в общественном транспорте, внедрили электронное билетирование, должен быть четко виден результат. Нужно создать комфортные условия. Жители жалуются на нарушение графиков, хамское отношение водителей и кондукторов, - сказал Бердибек Сапарбаев.

Глава региона дал поручение по проведению вегетационного периода, контролировать ход строительства дорог, в частности трассы «Мерке-Шу-Бурылбайтал», реконструкции лотков.