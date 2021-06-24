Министр образования и науки РК встретился с жамбылскими педагогами

В Жамбылскую область с рабочим визитом приехал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. В ходе рабочей поездки он встретился с профессорско-преподавательским составом Таразского регионального университета имени М.Х. Дулати.

Участие во встрече принял также аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов представил нового ректора вуза – Талгата Ешенкулова.

Асхат Аймагамбетов выразил уверенность, что большой опыт работы Талгата Ешенкулова в сфере образования позволит коллективу успешно справиться с задачами, которые поставил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Талгат Ешенкулов заверил, что приложит все усилия для решения стратегических задач по повышению конкурентоспособности вуза.

Асхат Аймагамбетов поблагодарил Махметгали Сарыбекова, который до этого занимал должность ректора вуза, за проделанную работу и отметил его значительный вклад в развитие сферы образования.

Махметгали Сарыбеков выразил глубокую признательность и благодарность коллективу вуза за поддержку и пожелал успехов новому ректору.

От профессионализма преподавателей зависит будущее Казахстана. На вас возлагается большая надежда, ведь вы способны воспитать достойных граждан нашей страны, которые будут использовать свои знания на благо нашего Отечества. Перед вами поставлена архиважная задача – подготовить высококлассных специалистов, - обратился к присутствующим глава региона.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся качества образования, дуального обучения, работы с выпускниками, подготовки научных проектов.

В этот же день Асхат Аймагамбетов и Бердибек Сапарбаев встретились с директорами школ города Тараза.

Аким области отметил, что каждый год в области строятся новые школы, капитально ремонтируют старые. Учитывая, что новый учебный год может начаться в традиционном формате, по поручению Президента РК школы готовятся к приему детей.

В сфере образования во исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева начатые преобразования будут продолжены. В Жамбылской области в этом направлении ведется большая работа. Анализы международных исследований PISA (оценка уровня математической грамотности), TIMSS (исследование качества математического и естественнонаучного образования) показывают, что регион достиг хороших показателей, - сказал Асхат Аймагамбетов.

В своем выступлении он поднял вопросы по обеспечению безопасности детей в организациях образования.

Во всех школах области установлены видеокамеры наблюдения, обустроены санузлы. Школы поэтапно будут оборудованы кнопками аварийной сигнализации, турникетами, камеры будут интегрированы с центром оперативного управления ДП области. Открываются социальные карты с данными каждого ребенка, - сообщил аким области.

Аймагамбетов представил несколько проектов, реализуемых министерством образования и науки РК, рассказал, что будут приняты новые правила по отбору учителей и директоров школ.

Асхат Аймагамбетов потребовал от директоров школ исключить бюрократию в учебных заведениях. Профильным министерством утвержден конкретный перечень документов, обязательных для ведения педагогами организаций образования.

Согласно приказу нужно каждый день заполнять только два документа. Нужно работать только по этим документам и не усложнять работу учителей. Они должны вести занятия, не привлекайте их к внеучебным работам. Об этом говорил и Елбасы Нурсултан Назарбаев, и Президент Касым-Жомарт Токаев, - сказал он.

Обращаясь к директорам школ, Бердибек Сапарбаев отметил, что необходимо особое внимание обращать воспитательному процессу.

Участники встречи выступили со своими предложениями и вопросами.