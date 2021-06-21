На 19 тысяч снизилось количество получателей АСП в Жамбылской области

На брифинге в Службе центральных коммуникаций аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев сообщил о том, что в регионе получателей адресной социальной помощи становится меньше.

Одних устроили на работу, других обеспечили грантом для открытия своего бизнеса.

По итогам пяти месяцев текущего года по госпрограмме «Еңбек» мерами занятости охвачено 23,2 тыс. человек, создано 16,4 тыс. рабочих мест, из них 7,3 тыс. – постоянных. Микрокредитованием охвачены 426 человек на сумму 1,5 млрд тенге, безвозвратный грант получили 3 тыс. начинающих предпринимателей.

Количество получателей АСП в регионе уменьшилось на 19 тыс. человек, с 69 тыс. до 50 тыс. человек. Из 356 сельских населенных пунктов жители 70 СНП (всего 140 тыс. человек) не получают АСП.

По итогам пяти месяцев уровень безработицы составил 4,9 процента.Среднемесячная зарплата выросла с 144 тыс. до 176,9 тыс. тенге по итогам первого квартала т.г.

Спикер также остановился на результатах реализации пилотного проекта по повышению доходов сельчан, в котором принимают участие 11 сельских округов из 10 районов области.

По пяти направлениям данного проекта освоено 9,2 млрд. тенге. На сегодня возвращены 944 млн. кредитных займов.

Участниками пилотного проекта произведено 21 тыс. тонн зерновых и кормовых культур, 11,2 тыс. тонн овощебахчевых культур, 12,5 тыс. тонн мясной и молочной продукции.

В результате создано 589 новых рабочих мест, количество безработных сократилось на 36 процентов (с 528 до 334).Также на 1058 человек уменьшилось количество получателей АСП, 2282 самозанятых и безработных граждан зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей.

В области проживает примерно 1,1 млн человек. Население представлено более, чем 100 национальностями и народностями.

Валовой продукт области :

23,8 % — промышленность

20,2 % — сельское хозяйство

16,6 % — транспорт и связь

6,5 % — строительство

9,2 % — торговля

23,7 % — прочие отрасли