В Жамбылской области в рамках проекта "Таразға тарту" введены в эксплуатацию еще 4 объекта

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев посетил ряд объектов в городе Тараз.

В ходе рабочей поездки аким области посетил объекты, строительство которых было завершено в рамках проекта «Таразға тарту». Благоустройство сквера возле Центрального парка выполнено под ответственность областного маслихата. В нем с помощью народных избранников установлены 14 уличных фонарей, 6 скамеек, мусорных контейнеров и арычных лотков.

Мы здесь уложили дорожные покрытия и газоны. Отныне аллея будет находиться под нашим контролем. Теперь со стороны жителей поступают предложения по увеличению количества скамеек. Однако это создает препятствия для пешеходов, - сказал секретарь областного маслихата Махметгали Сарыбеков.

Глава региона дал положительную оценку проделанной работе и поручил акиму города Ержану Жылкыбаеву привести в порядок фундаментные ограждения.

В сквере на пересечении проспекта Абая и улицы Кошеней также была налажена работа по благоустройству. Проект «Таразға тарту» реализуется областным управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития. Поблагодарив за инициативу акима области, они озвучили свои предложения.

Это место отдыха стало уютным и комфортным как для детей, так и для молодежи. Было бы еще лучше если вы создадите мини - спортивную площадку для пожилых людей, таких как мы - обратился один из жителей.

Решение этого вопроса глава области поручил акимату города и подрядной компании.

Место для создания спортивной площадки достаточно. Не оставляйте желания стариков без внимания - сказал Б. Сапарбаев.

Рабочая поездка главы региона продолжилась в сквере, расположенном в микрорайоне «Акбулак» по улице К. Турысова. Объект был реализован акиматом Кордайского района в рамках данного проекта.

Сквер с газонами, дождевателями освежающими воздух и игровой площадкой наполненная детским смехом порадовал акима.

Свою благодарность выразили и жители микрорайона, которые встретились с главой региона.

В микрорайоне «Алатау» сквер по улице С. Сейфуллина благоустроят под ответственность депутатов Таразского городского маслихата в рамках проекта «Таразға тарту». Оборудование двух игровых площадок доставлено из России. Также установлены 2 столика, 1 качеля, 4 скамейки, 4 урны, уложены дорожные покрытия и посажены цветочные клумбы. Здесь отдыхают и гуляют жители микрорайонов. Не менее важна и беззаботная игра детей. Аким области пообщался со стариками, побывавшими здесь и выслушал их мнения.

Также глава региона осмотрел состояние здания детского сада №9 который находится в центре города. Объект, введенный в эксплуатацию в 1968 году, хоть и был типовым, но достаточно ветхим. В детском саду на 340 мест воспитываются 393 ребенка. Объект оснащен камерами видеонаблюдения и охранной службой. По информации заведующей учреждения Жанар Оспановой, проектно-сметная стоимость на проведение капитального ремонта разработана и прошла экспертизу. Стоимость проекта составляет -364 млн.тенге.

Бердибек Сапарбаев в свою очередь, отметил рациональность строительства нового детского сада, выделив дополнительные средства на ремонтные работы. Однако время уже поджимает. Поэтому этот вопрос еще предстоит проработать. По нему ответственным лицам поручено провести оперативное всестороннее изучение.

Ситуация в средней школе №31 по улице Тонкуруш уже несколько лет находится в центре внимания местных властей. Это здание, введенное в эксплуатацию в 1963 году, также изношено, здесь подрядчик ТОО «ЦентрСнабСервис» начал капитальный ремонт в мае. Планируется, что весь объем ремонтных работ закончится к концу сентября. Однако глава региона поручил ускорить работу, подчеркнув, что с 1 сентября школьники должны получать образование в стенах школы.

Немало средств было выделено из бюджета. Поэтому необходимо отремонтировать и дополнительные корпуса, не предусмотренные сметной документацией. При необходимости необходимо изменить проект и выполнить максимально качественную работу. Поручаю ответственным лицам строго следить за работой подрядчика, - сказал Б. Сапарбаев.