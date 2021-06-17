Бердибек Сапарбаев встретился с председателем Нацкомиссии по делам женщин

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев встретился с председателем Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Казахстана, депутатом Мажилиса Парламента РК Лаззат Рамазановой и Уполномоченным по правам человека в РК Эльвирой Азимовой.

Бердибек Сапарбаев отметил, что семейная и гендерная политика является важнейшей составляющей социальной политики государства.

Комиссия, созданная в 1998 году Первым Президентом - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, стала связующим звеном между госорганами и неправительственными организациями, представляя интересы семьи и женщин страны.

Комиссия проводит большую работу, направленную на укрепление института семьи, сохранение семейных ценностей, - отметил Бердибек Сапарбаев.

В ходе встречи обсуждены вопросы участия женщин в общественно-политической жизни регионе, соблюдения равных прав и возможностей женщин в государственных органах. Аким области сообщил, что большое количество прекрасной половины человечества представляли политические партий в выборах депутатов Мажилиса и маслихатов. Среди жамбылских предпринимателей женщин больше, чем мужчин. Всего 16 процентов руководящих должностей занимают женщины. Доля женщин, занятых на государственной службе, составляет более 40 процентов, среди судейского корпуса – более 40 процентов.

Воспитание начинается с семьи. И в этом вопросе большая роль отводится представительницам прекрасного пола. С целью популяризации традиционных семейных ценностей в Таразе совсем скоро откроется центр «Анаға тағзым», - сказал глава региона.

Лаззат Рамазанова сообщила, что она в нашей области проведет несколько встреч с представителями неправительственных организаций, активистами. По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева будет проведено обсуждение с общественностью предложений по совершенствованию законодательных норм, направленных на укрепление института семьи, сохранение семейных ценностей и профилактике насилия семье.