Появилось видео спасения алматинки, потерявшейся в горах

Пропавшую в горах Алматы нашли спасатели, сообщает zakon.kz.

8 июля около 11:00 спасателями РОСО МЧС в 3 км выше БАО найдена пропавшая Алия Камиева. Ее состояние оценивается как тяжелое, и была необходимость в срочной транспортировке и госпитализации. Борт Казавиаспаса МЧС МИ-703, вылетев на место, оперативно транспортировал пострадавшую на вертолетную площадку БАО. Там ее встретили медики Центра медицины катастроф МЧС и бригада скорой медицинской помощи и госпитализировали в больницу №7. пресс-служба МЧС РК

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Камиева ушла из дома 5 июля. Ее обнаружили 8 июля в труднодоступном месте - выше плотины БАО.

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