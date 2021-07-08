Автобусы не будут ходить 11 июля в Нур-Султане

В ближайшее воскресенье, 11 июля, общественный транспорт столицы курсировать не будет, сообщает zakon.kz.

Cогласно постановлению главного государственного санитарного врача Нур-Султана, в воскресные дни общественный транспорт в столице приостанавливается. В воскресенье, 11 июля, городские и пригородные маршруты не курсируют. Будут проводиться дезинфекционные работы. пресс-служба CTS

Также в компании напомнили о соблюдении масочного режима.

Вход в общественный транспорт без масок запрещен. Оплата проезда только безналичным расчетом: транспортной картой либо сканированием QR-кода/вводом транспортного кода. пресс-служба CTS