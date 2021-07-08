Сотрудники Kinopark-Kinoplexx Theatres 100% вакцинированы

Вслед за крупнейшими компаниями Казахстана сеть кинотеатров Kinopark-Kinoplexx Theatres провела массовую вакцинацию сотрудников.

В штате находится около 800 человек - большая часть сотрудников получила оба компонента вакцины "Спутник V".

Вакцинация проходила на добровольной основе. Компания вела разъяснительную работу, осуществляла рассылку с информацией о прививочных пунктах и поликлиниках и рекомендовала сотрудникам привиться. 100% сотрудников используют вакцину "Спутник V".

Здоровье посетителей - главный приоритет в нашей работе, поэтому нами принят ряд дополнительных мер по обеспечению санитарных норм в кинотеатрах Kinopark-Kinoplexx Theatres, и в первую очередь это касается вакцинации наших сотрудников, - говорит Рахметов Абдрашид Мауленович, управляющий директор компании.

Компания прилагает максимальные усилия для безопасного пребывания зрителей в кинотеатрах Kinopark-Kinoplexx. На входах в кинотеатры установлены QR-коды для сканирования по приложению Ashyq. На всей территории установлены санитайзеры и нанесены разметки для соблюдения безопасного расстояния между зрителями.

Все сотрудники работают с использованием средств индивидуальной защиты, поверхности регулярно обрабатываются, а помещения проветриваются. Кинотеатры Kinopark-Kinoplexx работают каждый день в обычном режиме.