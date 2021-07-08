Через Хоргос между Китаем и Европой в 2021 году прошло более трех тысяч составов

Через железнодорожный переход Хоргос в Синьцзяне за полгода прошло 3057 поездов Китай - Европа (Центральная Азия).

Это на 52,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди них количество прибывших поездов Китай - Европа (Центральная Азия) достигло 695, что на 195,7% больше, чем годом ранее. Это привело к двукратному увеличению количества запущенных поездов и объема проходящих через Хоргос товаров.

В конце прошлого года Хоргос был расширен и модернизирован, увеличил свою пропускную способность более чем на 30%.

В среднем в день проходят 18 поездов, прибывающих и отправляющихся по маршруту Китай - Европа (Центральная Азия) и обратно. Налажена работа чередования перегрузки поездов, сортировки, досмотра и таможенного оформления.

Компании могут выполнять все формальности, не выходя из дома, онлайн, а время выпуска поезда было сокращено с исходных 3,5 часа до одного часа.