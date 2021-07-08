В школах Чикаго младшеклассникам будут раздавать презервативы

С начала нового учебного года младшеклассникам в школах американского Чикаго в возрасте 10-и лет и старше будут раздавать бесплатные презервативы, передает zakon.kz.

Презервативы будут предоставляться бесплатно Министерством здравоохранения "в рамках снижения заболеваний, передаваемых половым путем, включая ВИЧ, а также нежелательную беременность" среди школьников и студентов, сообщает FoxNews.

Главный врач Совета по образованию Кеннет Фокс признал, что это решение, скорее всего, вызовет недоумение, но это необходимо для защиты здоровья молодежи.

Когда у вас нет такой защиты, и вы не предоставляете доступ к этим ресурсам, с молодыми людьми случаются неприятности, - сказал он. - У вас повышенный риск инфекций, передаваемых половым путем, и нежелательной беременности, и это можно предотвратить.

Начиная со следующего месяца начальные школы города будут получать 250 презервативов в месяц, а средние – 1000. На руководство учебных заведений будет возложена обязанность отчитываться за расход противозачаточных средств, а преподаватели должны будут пройти комплексную подготовку по вопросам сексуального здоровья, по итогам которой необходимо будет сдать экзамен.

Новая политика также пересмотрела половое воспитание в школах. Преподавателям и сотрудникам, которые отвечают за обеспечение полового здоровья, необходимо пройти комплексную подготовку инструкторов сексуального здоровья и сдать экзамен.

Родители младшеклассников возмущены и намерены дойти до суда с целью аннулирования решения CPS или повышения возрастного ценза школьников, на которых будет распространяться акция.