Оползень сошел в Алматинской области

Сход оползня произошел в Карасайском районе Алматинской области, сообщает zakon.kz.

7 июля в 21:39 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение, что выше с. Кыргауылды - в садоводческом обществе "Горный садовод" Карасайского района Алматинской области - в результате порыва водопроводной трубы произошел сход грязевой массы. По результатам проведенного обследования было выявлено, что из-за утечки воды из водопроводной трубы диаметром 50 мм произошло переувлажнение почвы грунтов, состоящих из лесовых грунтов, что привело к формированию оползня. Оползень относится к техногенному генезису. пресс-служба ДЧС Алматинской области

В результате происшествия, как уточнили в областном ДЧС, разрушено шесть дачных домиков, три из которых являются заброшенными. Еще один дачный домик пострадал частично.

Жертв и пострадавших нет. Ориентировочно, объем грязевой массы - 50 тыс. куб. м размером 200 м в длину с дальнейшим сходом, ориентировочно, 310 м. Общая протяженность предварительно составляет 510 м, ширина 50 м от места схода и 7 м по окончанию, высотой от 1 до 7 м. пресс-служба ДЧС Алматинской области

В ведомстве отметили, что в настоящее время ведутся работы по расчистке территорий.

В ликвидации задействованы силы и средства ДЧС Алматинской области, ДЧС Алматы, войсковая часть №28237 МЧС РК, РОСО МЧС РК, ГУ "Казселезащита", Центр медицины катастроф Алматы, ДП Алматинской области, бригады скорой медицинской помощи.