Токаев выразил соболезнования семье режиссера Нарымбетова

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким видного кинорежиссера, писателя, заслуженного деятеля Казахстана, лауреата Государственной премии Сатыбалды Нарымбетова, сообщает zakon.kz.

Сатыбалды Жалелович был талантливым режиссером казахского кино, который имел собственный стиль и постоянно совершенствовал свое художественное мастерство. Он смог через кино передать сложные изменения, происходившие в обществе, а также новый облик эпохи. Каждая из его работ, созданная в результате творческих поисков, получила высокое признание со стороны критиков и зрителей. Его книги, изданные в разные годы, также были тепло восприняты читательской аудиторией. Имя и образ Сатыбалды Жалеловича, внесшего огромный вклад в развитие духовно-культурной сферы, продвижение отечественного киноискусства и оставившего яркий след и неизгладимое наследие, навсегда сохранится в памяти нашего народа, — говорится в телеграмме Президента.

Утром 8 июля в Алматы скончался известный казахстанский режиссер Сатыбалды Нарымбетов. Ему было 75 лет.