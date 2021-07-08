"Не стал выяснять отношения". Чем закончился конфликт между Мусабаевым и астанчанкой

Представитель Талгата Мусабаева рассказал, чем закончился конфликт между космонавтом и девушкой в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

По словам Нурмагамбетова Сункара, Мусабаев "не стал дальше выяснять отношения".

Со стороны Мусабаева не было заявлений по факту оскорбительных высказываний со стороны девушки с собакой. После извинений он не стал дальше выяснять отношения. Примирение состоялось в присутствии двух сотрудников полиции и очевидца Молдабекова Мейрбека, - заявил Нурмагамбетов.

Стоит отметить, что Мусабаев списывает поведение девушки на ее юный возраст.

К тому же, он с удивлением отреагировал на последовавшие заявления девушки.

Хотим уточнить, что очевидцем произошедшего выступает известный в стране музыкант Молдабеков Мейрбек, основатель легендарной группы Дос-Мукасан, член Национальной академии наук РК. По его словам, Мусабаев не предпринимал каких-либо противоправных действий, - продолжил Нурмагамбетов.

В МВД подтвердили, что заявлений в полицию не поступало.

По этому факту письменных заявлений в полицию о принятии мер в отношении сторон конфликта не поступало, - уточнили в пресс-службе.

Ранее в СМИ сообщалось, что между Мусабаевым и жительницей Нур-Султана Алиной Нуртас произошел конфликт, когда девушка выгуливала собаку.

Девушка обвинила сенатора в том, что он ударил ее кулаком в парке, так как на ее собаке не было намордника. По ее словам, на место была вызвана полиция, и уже после этого она узнала в своем обидчике известного политика. Между тем Мусабаев назвал ее обвинения абсолютно беспочвенными.