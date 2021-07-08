В Нур-Султане ограничат движение по улице Иманова

Движение для пешеходов и велосипедистов на мосту по улице Иманова в Нур-Султане частично ограничат, сообщает zakon.kz.

С 10 июля по 1 августа текущего года будет частично ограничено движение для пешеходов и велосипедистов, а также будут закрыты спортивные площадки от улицы Пушкина до канала Ак-булак.

Сотрудники управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы будут окрашивать металлические конструкции моста через Ак-булак, объяснили в акимате столицы.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, - говорится в сообщении профильного управления.