Миллионный штраф выписали крупному поставщику воды в Актобе

Коммунальное предприятие Актюбинской области привлечено к административной ответственности за недобросовестную конкуренцию, сообщает zakon.kz.

По результатам расследования антимонопольного департамента по Актюбинской области, АО "Aqtobe su-energy group" за недобросовестную конкуренцию привлечено к административной ответственности. Коммунальное предприятие вводило потребителей в заблуждение с августа 2020 года, направляя уведомления и размещая информацию в публичном доступе о том, что не разрешается проводить гидравлические испытания систем отопления самостоятельно и привлекать для этих работ сторонние организации. В то время как данные услуги относятся к конкурентной среде и потребитель имеет право самостоятельно либо с привлечением сторонних организаций проводить гидравлические испытания систем отопления. Агентство РК по защите и развитию конкуренции

По результатам расследования было установлено, что фактически действия АО "Aqtobe su-energy group" были направлены на достижение неправомерных преимуществ в конкуренции, что приводило к отказу потребителей от установления договорных отношений с другими поставщиками услуг.

Не согласившись с результатом расследования, АО "Aqtobe su-energy group" обжаловала действия антимонопольного органа в судебных органах Актюбинской области. После длительных судебных процессов апелляционной судебной инстанцией региона результаты расследования антимонопольного департамента по Актюбинской области признаны законными и обоснованными. Специализированным административным судом Актобе АО "Aqtobe su-energy group" привлечено к административной ответственности с наложением штрафа в сумме 4 375 500 тенге. АЗРК

Постановление административного суда не вступило в силу.