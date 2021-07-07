Риддер готовится к новоселью

В Риддере почти завершилось строительство домов для погорельцев. 7 июля глава региона посетил город с рабочей поездкой и проконтролировал ход строительства, а также то, как идет вакцинация, сообщает zakon.kz.

Стройка 32 домов в новом микрорайоне "Ботаника" уже почти завершилась, в настоящее время в некоторых домах заканчивают отделочные работы. Параллельно с этим идет благоустройство и асфальтирование дорог. По словам Даниала Ахметова, 15 июля будут подключены вода и электричество. Жители Риддера с удовольствием показали свои новые дома, кстати, первые погорельцы заедут в них уже 18 июля, остальные - до 15 августа. Горожане признались, что не до конца верили в то, что дома смогут построить так быстро, а главное качественно. Но сейчас очевидно, что строители работают как для себя, дома будут сданы под ключ, более того, в каждом из них установят кухонные гарнитуры.

Закончила свою работу комиссия по оценке ущерба, и в ближайшее время люди начнут получать компенсационные выплаты. Даниал Ахметов

Согласно оценке, общая сумма ущерба, причиненного пожаром, составила более 77 миллионов тенге. Это жилые дома, хозпостройки, автотранспорт, а также станция технического обслуживания.

Аким области также встретился с многодетными матерями Риддера, на сегодняшний день 45 семей стоят в очереди на получение жилья, и в этом году 20 из них уже въедут в новые дома все в том же микрорайоне "Ботаника". В строительстве будут использованы типовые проекты, которые хорошо зарекомендовали себя в Тарбагатайском и Кокпектинском районах. Комиссия, в которую входят многодетные мамы, должна сама определить тех, кому жилье нужно в первую очередь и предоставить эти списки акиму Риддера.

В завершение поездки Даниал Ахметов проверил, как идет вакцинация в городе. Отметим, что в праздничные выходные спрос на услугу возрос.

Я вижу, что горожане осознанно идут вакцинироваться, - сказал глава региона. - В городе десять стационарных пунктов, и работает один передвижной. Достаточное количество вакцины есть везде. Сейчас прививка - это наш единственный способ действенной борьбы с коронавирусом, мировой опыт это доказал

Напомним, что в ВКО уже привиты сто процентов медиков и представителей силовых структур, сейчас вакцинация активно идет среди студентов, педагогов и работников сферы обслуживания.