Лесной пожар чрезвычайного класса тушат в Костанайской области

8 июля около 10:40 на территории управления лесного хозяйства "Пригородное" в Костанайской области загорелась трава. Огонь разгорелся и перерос в сильный пожар, сообщает zakon.kz.

Загорелись сосновые и березовые опилки. Пожару был придан 5-й чрезвычайный класс пожарной опасности. Предварительная площадь, пройденная огнем, составила около 300 га.

Жаркая погода, пожар и сильный ветер способствуют распространению огня и осложняют тушение. Причина пожара устанавливается. Локализации, ликвидации нет. Задействованы силы и средства ДЧС, УЛХ, местных исполнительных органов, курсанты Академии МВД РК, отдела полиции Костанайского района. Всего 305 человек и 35 единиц техники. ДЧС Костанайской области

Жертв и пострадавших нет.

На месте пожар создан оперативный штаб. Проводится воздушная разведка.