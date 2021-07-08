ЗКО наращивает темпы вакцинации

Всего по региону открыты 66 прививочных пунктов вакцинации, все они работают в праздничные и выходные дни для максимального охвата населения. В ЗКО поступило 320 050 доз двух компонентов вакцин. На сегодняшний день первым компонентом привились свыше 118 тысяч западноказахстанцев, вторым - более 70 тысяч человек. Только за один день, 7 июля, в регионе привились 4705 жителей, из них свыше трех тысяч человек получили прививку в городе Уральск, сообщает zakon.kz.

Но ситуация с распространением COVID-19 в области нестабильная, регион находится в "красной" зоне, суточный прирост заболевших в последние дни превышает 180 человек. В связи с этим на базе городской многопрофильной больницы снова развернут инфекционный стационар на 200 коек. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано свыше 26 тысяч случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, летальных случаев - 418.

Ухудшение ситуации специалисты связывают с мутацией вируса, который стал быстро прогрессировать. На рост заболеваемости влияет и наличие у пациентов сопутствующих хронических заболеваний. Ежедневно в стационары попадают люди с тяжелым течением коронавируса, тяжело поддающимся лечению. Единственным спасением является вакцинация, темпы которой с начала июля в регионе резко выросли.

Сейчас во всех поликлиниках проводится вакцинация двумя вакцинами - китайской "CoronaVac" и российской "Спутник V". Все пункты работают ежедневно с 8.00 до 20.00. С начала июля граждане начали активно прививаться, понимая, что защитить себя, своих родных и знакомых можно, только получив прививку от этой заразной болезни. Все мировые специалисты сошлись во мнении, что единственный и самый верный путь избавления от коронавируса - это вакцина, которая спасет мир от эпидемии. Массовая вакцинация позволит выработать коллективный иммунитет к вирусу, а население сможет вернуться к полноценной жизни без ограничений. заместитель руководителя областного управления здравоохранения Гульнара Абдрахманова

Согласно последнему постановлению главного санитарного врача ЗКО, не прошедшим вакцинацию западноказахстанцам сейчас ограничен допуск на работу, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания и переболевших КВИ в течение последних трех месяцев. Для невакцинированных раз в 7 дней введено обязательное ПЦР-тестирование. С 1 июля было проведено более 12 тысяч ПЦР- исследований, в среднем за день около 2 тысяч тестов.

76-летняя пенсионерка Неля Сергеевна Цейн еще в апреле приняла решение получить прививку от коронавируса. За все время пандемии женщина тщательно соблюдала все меры безопасности, но все-таки по возрасту входит в зону риска.

Я не болела COVID-19, поэтому обрадовалась, когда наконец медицинские специалисты разработали вакцину. Считаю, что вакцинироваться необходимо, только так можно побороть болезнь, и полно примеров, когда канули в Лету многие опасные инфекционные болезни только благодаря полной иммунизации населения. Несмотря на наличие многих хронических болезней, прививку я перенесла хорошо. Думаю, что от положительного настроя человека тоже многое зависит. Желаю всем здоровья и сознательно отнестись к вакцинации, которая поможет справиться нам с этой опасной болезнью. Неля Цейн.