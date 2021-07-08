Прижигал утюгом, резал уши – в Талдыкоргане расследуют дело о ревнивце

Гражданский муж издевался над женщиной в Талдыкоргане. В течение двух дней он ее избивал, наносил ожоги утюгом, резал уши, сообщает zakon.kz.

Причиной стала ревность, передает taldykorganec.insta.

Закрыв дверь и отобрав телефон, он издевался над 29-летней женщиной.

О произошедшем в соцсетях написала подруга пострадавшей.

Она сама не знает, что я написала. Хочу, чтобы об этом знали люди. Раны по всему телу, даже на грудях и на животе. Произошло в 4 микрорайоне. В Талдыкоргане.

В ДП Алматинской области сообщили, что взяли дело в работу.

7 июля текущего года в Управление полиции города Талдыкорган поступила информация о том, что в многопрофильную больницу с телесными повреждениями и ожогами тела поступила 29-летняя жительница города. В ходе разбирательства выяснилось, что побои женщине нанес гражданский муж на почве ревности. пресс-служба ДП Алматинской области

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований. В отношении 33-летнего подозреваемого возбуждено уголовное производство по статье 107 ч.1 УК РК. Назначена экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение.