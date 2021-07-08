Пластический хирург отделался штрафом – завершено дело о смерти пациентки

Пластический хирург Дмитрий Писарев, на столе которого умерла пациентка, останется на свободе, сообщает zakon.kz.

Сегодня суд вынес решение по нашумевшему делу, передает Первый канал "Евразия".

Суд приговорил признать Писарева Дмитрия Васильевича виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 317 ч. 3 УК РК с освобождением от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности согласно статьи 71. судья районного суда № 2 Бостандыкского района города Роман Селицкий

Трагедия случилась в октябре 2018 года. Лаура Избасарова пришла на процедуру подтяжки груди. Во время операции женщине стало плохо, она впала в кому, а позже умерла. Врача обвинили в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, которые повлекли смерть человека. Хирург должен выплатить семье погибшей - 8 млн тенге.

Это не первый летальный случай в практике Дмитрия Писарева. Три с половиной года назад его признали виновным в гибели 33-летней гражданки Украины, которая прилетела в Алматы на липосакцию. Такая процедура женщине была противопоказана. Тогда хирургу тоже удалось избежать тюрьмы, и тоже из-за срока давности дела.