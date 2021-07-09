Актобе залило водой – горожане просят объявить ЧС

После ливней десятки улиц Актобе затопило водой. Сваленные деревья, утонувшие машины. Многие жители остались без электричества, сообщает zakon.kz.

Кто-то уже требует ввести в областном центре режим ЧС, передает КТК.

В многоэтажных домах лило как из ведра, даже с потолка, не говоря уже об окнах.

Крыша крупнейшего актюбинского медцентра, построенного восемь лет назад не выдержала ливня. Потолок частично обрушился. В коридорах огромные лужи.

Потоп и в новостройках одного из микрорайонов города. Жители недавно приобрели квартиры по госпрограмме. Часть автомобилей остались за городом, их вызволяли с помощью спецтехники. Коммунальщики признаются, что не справляются с последствиями непогоды. По их словам, в городе вместо обещанных трех сантиметров осадков за два последних дня выпало почти в четыре раза больше. Это выше месячной нормы. Дожди синоптики прогнозируют до конца недели.

Наша коммунальная служба днем и ночью работает беспрерывно. На сегодняшний день на водооткачку было задействовано 60-65 единиц техники. Кроме того, у нас по городу работают два больших передвижных насоса. И подключены пять насосных станций. И дополнительно 10 мотопомп. руководитель отдела по ЧС аппарата акима города Актобе Серик Даулетов