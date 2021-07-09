Как магазины обманывают покупателей

Какие популярные уловки для обмана покупателей используют продавцы в магазинах, сообщает zakon.kz со ссылкой на Прайм.

Вероятность обмана возрастает, если в момент покупки товара покупатель находится в нетрезвом состоянии или разговаривает по мобильному телефону. Риск также возрастает в ситуации большого числа покупок.

Всего издание перечислило четыре способа обмана покупателя. Первый из них — лишний товар в чеке. Такая ситуация происходит, если кассир хочет что-то купить, однако не планирует сам оплачивать эту покупку. В таком случае к покупателю добавится лишний товар.

Другой способ обмануть покупателя — заменить одну купюру на другую. Например, если клиент отдает одну купюру, а кассир ему дает сдачу, как будто изначально у этой купюры был другой номинал. При этом доказать, что кассир это сделал специально, сложно. Поэтому покупателям рекомендуется самим всегда проверять сдачу.

Еще один способ обмана может эффективно сработать в крупных торговых сетях. Во время расчета кассир говорит, что у него якобы нет сдачи — и не додает покупателю копейки. Покупатель не придаст этой сумме значения, однако если в месяц таких покупателей будет много, то выручка магазина может заметно вырасти.

Также иногда в магазинах можно встретить разные цены на полке и на кассе. В такой ситуации нужно просить оплаты товара по цене из торгового зала.