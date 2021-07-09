Украина готовит санкции против сына Лукашенко

Правительство Украины в четверг, 8 июля, одобрило санкции против 52 граждан Беларуси, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Кабинет министров в Киеве передал свои предложения Совету национальной безопасности и обороны Украины, который и должен принять окончательное решение. Санкции хотят ввести против тех, кто причастен к фальсификациям выборов в Беларуси, а также подавлению мирных протестов, задержаниям и пыткам.

В перечень, в частности, включены старший сын Александра Лукашенко, Виктор, глава администрации белорусского правителя Игорь Сергеенко и пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. В нем также значатся помощники Лукашенко Юрий Караев и Валерий Вакульчик, глава МВД Иван Кубраков и несколько его заместителей, региональные начальники милиции и главы отрядов спецназначения, председатель КГБ Иван Тертель и его заместители, чиновники из Следственного комитета и Центральной избирательной комиссии.

Подпавшим под санкции хотят запретить въезд в Украину, а их активы в стране заморозят, меры будут действовать три года. Кабинет министров связывает свое решение с тем, что Совет ЕС осенью 2020 года уже ввел санкции против физических лиц, причастных к нарушению прав человека в Беларуси.

Украина не признала итоги выборов в Беларуси в 2020 году и не считает Лукашенко действующим президентом.