Renault стали доступнее для казахстанцев

ТОО "Орион Дистрибьюшн", официальный дистрибьютор автомобилей Renault в Казахстане, объявляет о старте приема заказов на Renault Arkana и Renault Kaptur локального выпуска. Серийный выпуск моделей в Казахстане позволил предложить эти кроссоверы по еще более привлекательной цене. Renault Arkana предлагается по цене от 8 018 000 тенге, а Renault Kaptur - от 7 718 000 тенге. Клиенты могут разместить заказы начиная с 8 июля во всех официальных дилерских центрах Renault на территории страны.

Renault Arkana и Renault Kaptur представлены на казахстанском рынке в четырех уровнях оснащения - базовой версии LIFE с бензиновым двигателем 1,6 л (114 л.с.) с CVT X-Tronic и передним приводом, а также трех вариантах комплектации топовой версии STYLE: с двигателем 1,6 л (114 л.с.) с CVT X-Tronic и турбодвигателем TCe 150 c CVT X-Tronic с передним или полным приводом.

Renault Arkana - это уникальный баланс между элегантностью седана и смелым характером кроссовера. Это первая модель в России, оснащенная новейшим бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.), разработанным Альянсом Renault-Nissan в сотрудничестве с концерном Daimler, в сочетании с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения. Благодаря отличной геометрии, высокому клиренсу, энергоемкой подвеске с большим запасом прочности, а также надежной системе полного привода автомобиль отлично приспособлен к эксплуатации в специфических дорожных и климатических условиях различных регионов СНГ.

Renault Arkana в базовой версии LIFE стоит теперь от 8 018 000 тенге.

Renault Kaptur, представленный в 2020 году, сохранил сильные стороны предыдущей модели: привлекательный внешний дизайн, высокий дорожный просвет, внедорожные характеристики и адаптацию к условиям эксплуатации в странах СНГ. При этом специалисты Renault учли все пожелания владельцев автомобилей: в результате Renault Kaptur сделал огромный шаг вперед во всем, что касается технологий, динамики, комфорта и практичности. Кроссовер получил полностью переработанный интерьер с материалами и эргономикой на новом уровне, уникальные для сегмента опции, современные мультимедийные решения, новые платформу и силовой агрегат.

Уже начальная версия Life, доступная по цене от 7 718 000 тенге, имеет богатое базовое оснащение.

В России оба автомобиля неоднократно удостаивались высоких профессиональных наград: стильный купе-кроссовер Renault Arkana дважды удостоен премии "Автомобиль года" в 2020 и 2021 гг., а Renault Kaptur нового поколения стал лауреатом премий "Внедорожник года 2020" и "Гран-При За рулем 2021".

Серийный выпуск модельного ряда Renault организован в рамках промышленного партнерства Renault Group с ГК ALLUR на заводе "СарыаркаАвтоПром" в Костанае. Производственная линия была налажена с учетом всех требований к оснащению, технологическим процессам и контролю качества Renault Group. Весь персонал, задействованный в проекте, прошел необходимое обучение стандартам и методам Renault для выстраивания всех процессов производства.

Реализация автомобилей Renault на территории Казахстана осуществляется через дилерские центры Renault под управлением ТОО "Орион Дистрибьюшн". На сегодняшний день в нее входят 13 дилерских центров в 11 крупнейших городах страны.

Основные партнеры ТОО "Орион Дистрибьюшн": Aster Auto (в городах: Алматы, Шымкент, Нур-Султан, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе), Урал-Кров (Уральск, Атырау, Актау), Кристалл-Авто в Нур-Султане и Караганде, автокомплекс Тарлан в Костанае.

Цены на автомобили опубликованы на сайте Renault.