В одном из районов Алматы на несколько дней отключат горячую воду

В Турксибском районе Алматы ряд зданий на несколько дней отключат от горячей воды, сообщает zakon.kz.
Как уточнили в ТОО "Алматинские тепловые сети", с 12 по 16 июля горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Турксибского района в контурах улиц:
Ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении ремонтных работ в котельных. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. ТОО "Алматинские тепловые сети"
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