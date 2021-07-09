В одном из районов Алматы на несколько дней отключат горячую воду

9 июля 2021, 09:48
Фото: pixabay.com

В Турксибском районе Алматы ряд зданий на несколько дней отключат от горячей воды, сообщает zakon.kz.

Как уточнили в ТОО "Алматинские тепловые сети", с 12 по 16 июля горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Турксибского района в контурах улиц:

  • Хмельницкого - Куйбышева - Бакинская - Староэлеваторская;
  • Папанина - Ереванская - Стальского - Суюнбая;
  • Кассина - Жумабаева - Бехтерева - Шереметьева.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении ремонтных работ в котельных. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. ТОО "Алматинские тепловые сети"


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